Zeugenaufruf nach Verletztem bei Mönchsberg

Die Polizei hat nach einem Unfall von Anfang Februar einen Zeugenaufruf gestartet. Ein Flachgauer lag mit schweren Hinterkopf- und Mundverletzungen vor dem Mönchsbergaufzug in der Stadt Salzburg. Der Mann wurde von Passanten gefunden.

Der 22-jährige Flachgauer dürfte am 5. Februar in einem Lokal in der Gstättengasse gewesen sein. Gegen halb vier Uhr Früh fanden Passanten den Mann am Boden liegend vor dem Mönchsbergaufzug. Der 22-Jährige hatte schwere Verletzungen am Hinterkopf und Abschürfungen im Mundbereich. Ersthelfer alarmierten das Rote Kreuz. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren aber nicht mehr alle Zeugen am Unfallort. Die Polizei konnte bislang ein Fremdverschulden nicht ausschließen und bittet nun, dass sich mögliche Zeugen und Ersthelfer melden, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Verletzter trug fremde Kleidung

Der verletzte Flachgauer war am 5. Februar mit einem grauen Wollpullover und einem brombeerfarbenem Hemd gekleidet. Außerdem trug der 22-Jährige einen braunen Damenpullover. Der Mann selbst konnte sich nicht erklären, wie er zu diesem Kleidungsstück kam. Die Polizei bittet auch hier, um Informationen von Augenzeugen. Hinweise zum Unfallhergang nimmt jede Polizeiinspektion entgegen.