Diebe scheitern an zu schwerem Tresor

Nach einem Einbruch in ein Hotel in Altenmarkt (Pongau) sind in der Nacht auf Sonntag die Täter beim Abtransport eines Tresors gescheitert.

Die Unbekannten waren über ein aufgebrochenes Fenster in ein Büro gestiegen und hatten den rund 200 Kilo schweren Standtresor zum Hintereingang geschleppt. Dort versuchten sie den Geldschrank mit einer Scheibtruhe abzutransportieren, was jedoch nicht gelang. Er war offenbar zu schwer.

Nichts gestohlen

Die Hotelchefin fand den Tresor gegen 7.30 Uhr am Hintereingang und verständigte umgehend die Polizei. Der Tresor war ungeöffnet. Die Höhe des angerichteten Sachschadens stand noch nicht fest.