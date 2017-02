Rauchende Köpfe bei Nacht der Mathematik

Die lange Nacht der Mathematik begeistert immer mehr Salzburger Schüler. Dabei wird spielerisch das Interesse an dieser Wissenschaft gefördert. Sie ist neben ihrem Eigenleben die Grundlage für viele andere Disziplinen.

Auch das Gymnasium St. Johann (Pongau) beteiligt sich immer wieder mit Begeisterung an der langen Nacht. Lokalaugenschein des ORF: Spätabends herrscht hier noch reger Schulbetrieb.

ORF

Punkt 20 Uhr geht es los. Der diesjährige Wettbewerb unter den Salzburger Schulen wird offiziell eröffnet. Auch in zwei St. Johanner Schulklassen rauchen nun die Köpfe. 15 nicht gerade einfache Mathematikaufgaben sind zu lösen, sagt die Lehrerin Elisabeth Fuchs: „Die Aufgaben werden von der fünften bis zur achten Schulstufe in der gleichen Art gegeben. Das haben wir sonst nie, es ist etwas Besonderes.“

Teamwork und Einzelkämpfer

Teamarbeit ist gefragt, gemeinsames Tüfteln und Querdenken ohne fixe Lösungsstrategien. Es soll mehr ein spielerischer Prozess sein. Die Aufgabenstellungen werden mit Videos aufgelockert, sagt der zwölfjährige Schüler Kevin Alexander Stitz: „Ich gebe zu, dass ich vorwiegend allein arbeite, obwohl es eigentlich Teamwork sein sollte. Aber ich komme auch allein voran.“

Bei den Viertklasslern ist die Stimmung am Kochen. Die Schülerin Nisa Uludag sagt, es seien komplizierte Fragen: „Deswegen muss sich jeder mehr anstrengen.“ Und die Lehrerin Fuchs betont, die Kinder wünschen sich, dass mehr schwierige Aufgaben in den Unterricht eingebracht werden: „Vielleicht gelingt es uns über diese lange Nacht, das insgesamt öfter einzubinden.“

Schüler schlafen im Klassenzimmer

Der Zahlensalat macht besonders auch in der langen Nacht müde. Deshalb dürfen die Schüler nach der Arbeit zu sehr später Stunde ausnahmsweise in der Klasse auch übernachten. Wer an kniffligen Aufgaben interessiert ist, kann sich diese auch im Internet selbst zu Gemüte führen - über diesen Link zur langen Nacht der Mathematik