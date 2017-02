Moderne Ausrüstung hilft gegen Lawinentod

Tourengeher und Freerider sollten nur noch moderne und digitale Lawinen-Verschüttetensuchgeräte verwenden, sagt Peter Paal, Salzburger Facharzt für Anästhesie und Notarzt. Wichtig seien auch Lawinenschaufeln aus Leichtmetall. Kunststoff sei ungeeignet.

Gerald Lehner

Nur mit zumindest kleiner Atemhöhle haben Verschüttete in einer Lawine eine Überlebenschance. Wer nicht nach spätestens 35 Minuten ausgegraben wird, ist in großer Todesgefahr, sagt ein Salzburger Anästhesist, der darüber geforscht hat.

Drei Menschen sind heuer in Salzburg bisher bei Lawinenunfällen getötet worden. Am Samstag konnten sich zwei Tourengeher gerade noch rechtzeitig selbst aus den Schneemassen befreien. Fünf Prozent aller Lawinenopfer sterben an ihren schweren Verletzungen, bevor oder kurz nachdem die Lawine zum Stillstand kommt.

Kameradenhilfe oft entscheidend

Verschüttete haben gute Überlebenschancen, wenn sie innerhalb von 20 Minuten gerettet werden können. Das geht in den meisten Fällen in diesem kurzen Zeitraum nur durch Begleiter und Tourenkollegen, die mit Hilfe von Verschütteten-Suchgeräten und Schaufeln eingreifen können. Dazu muss aber jedes Gruppenmitglied selbst mit einem LVS-Gerät ausgerüstet sein. Darauf wird von Experten mittlerweile schon seit Jahrzehnten hingewiesen.

„Moderne und digitale Suchgeräte wichtig“

Auch der Salzburger Anästhesist Peter Paal vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüdern stößt in dieses Horn: „Wichtig ist, dass man moderne und digitale Suchgeräte verwendet, und keine alten analogen. Außerdem sind gute Metallschaufeln wichtig, und keine alten aus Kunststoff.“

Allerdings sei nicht allein die korrekte Notausrüstung entscheidend, auch ihre rasche und effekte Anwendung müsse immer wieder trainiert werden, warnen Bergrettungsleute und staatlich geprüfte Berg- und Skiführer.

Film-Tipp: „Die Hundeflüsterer“

Mit dem Team der Salzburger Bergrettungshunde hat ORF-Redakteur Gerald Lehner vor einigen Jahren diesen aufwändigen Fernsehfilm „Die Hundeflüsterer“ gedreht, der auch international mehrfach zu sehen war. Erstmals wurde im Detail gezeigt, wie genau aus einem Hund ein Suchhund für vielerlei Einsatzbereiche wird - basierend auf moderner Wolfsforschung - hier in voller Länge via Web (30 Minuten):

