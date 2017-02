Airport: 28.000 Wintergäste am Samstag

Salzburgs Flughafen hatte Samstag einen der verkehrsstärksten Tage des Jahres. Bei insgesamt fast 220 Starts und Landungen frequentierten 28.000 Passagiere den Airport. Das Wintergeschäft wird wieder wichtiger, weil die Zahlen im Sommer zurückgehen.

Der Großteil der Fluggäste in der Wintersaison stammt aus Großbritannien. Allein von dort standen am Samstag 40 Jets auf dem Flugplan. Briten sind generell eine der größten Gästegruppen im Salzburger Wintertourismus.

Immer mehr Norweger und Dänen

Aus Deutschland kamen am Samstag auch sehr viele Gäste mit Flugzeugen an, und viele flogen heim. Neben den Deutschen zählen Schweden, Dänen, Niederländer und Norweger zu den treuesten Besuchern. Es gibt auch mehr direkte und indirekte Verbindungen aus Stavanger, Bergen und Oslo. Das Wintergeschäft ist generell für den Salzburger Flugverkehr wieder sehr wichtig – weil es im Sommer zuletzt Rückgänge gab. Das betraf besonders Reisende, die von Salzburg aus in den Süden aufbrachen.

Urlaube in Krisenstaaten weniger gefragt

Der Salzburger Flughafen hatte 2016 ein klares Minus bei den abgefertigten Passagieren verzeichnet. Die Zahl der Fluggäste sank gegenüber dem Jahr davor um rund 88.000 Reisende (4,9 Prozent) auf 1,739 Millionen. Als Hauptursachen für den Einbruch nannte der Airport am Mittwoch die Anschläge und Unruhen in klassischen Urlaubszielen wie der Türkei, Ägypten oder Tunesien, wo viele Quartiere leer blieben.

Andrang für Spanien und Griechenland schwierig

In anderen Destinationen wie Griechenland oder Spanien hätten hingegen aufgrund der großen Nachfrage nicht genug Betten für den europäischen Andrang zur Verfügung gestellt werden können. Diese Entwicklung machte sich am Flughafen Salzburg im Vorjahr 2016 in erster Linie im Charter-Outgoing bemerkbar, wo gleich um 37,4 Prozent weniger Passagiere (141.417 Fluggäste) gezählt wurden. Marginal sank das Passagieraufkommen unterdessen im Linienverkehr: um 0,6 Prozent auf 1,373 Mio. Passagiere. Ein leichtes Plus von 1,3 Prozent (221.799 Fluggäste) gab es im Charter-Incoming-Bereich.