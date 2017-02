Tunnelunfälle endeten glimpflich

In Salzburg sind am frühen Samstagmorgen zwei schwere Unfälle in Tunnel der Tauernautobahn (A10) glimpflich verlaufen. Eine 40-Jährige überschlug sich mit ihrem Wagen. Und ein Pensionist rammte einen Bus und die Tunnelwand.

Die 40-jährige Frau aus Klagenfurt kam gegen 3.45 Uhr im Katschbergtunnel (Lungau) mit ihrem Wagen rechts von der Straße ab. Der Wagen prallte an die Tunnelwand, überschlug sich und kam nach 100 Metern quer zur Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand.

Großes Glück bei hartem Crash

Die Lenkerin konnte noch selbst aus dem Auto steigen und blieb völlig unverletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, dürfte sie vermutlich am Steuer eingeschlafen sein. Ein Alkotest verlief negativ. Der Tunnel blieb bis 5.00 Uhr früh gesperrt. Feuerwehrleute aus St. Michael kümmerten sich um Bergung und Abtransport des Autowracks. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinem größeren Rückstau.

Beide Lenker nicht betrunken

Zwei Stunden später kam es auch im Brentenbergtunnel bei Werfen (Pongau) zu einem Crash. Ein 72-jähriger Pensionist aus dem Pongau berührte mit seinem Auto beim Überholen einen bayrischen Reisebus. Der Pkw geriet in der Folge ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand. Dabei verletzte sich die 73-jährige Beifahrerin des Mannes leicht an der Stirn. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Beim Bus wurde nur geringer Sachschaden festgestellt. Auch in diesem Fall verlief der Alkotest beim Lenker negativ.

