Bluttat in Athen: Tatverdächtiger gefasst

Die Polizei hat Donnerstagabend in Salzburg-Schallmoos einen 21-jährigen Afghanen gefasst, nach dem in Griechenland gefahndet worden war. Er soll in Athen einen Mann getötet haben.

Am 13. Dezember wurde von den griechischen Behörden ein europäischer Haftbefehl gegen den 21-Jährigen ausgestellt. Er soll in Athen einen griechischen Staatsbürger getötet haben. Ein Abgleich der von den Griechen gelieferten Daten ergab einen Treffer in der österreichischen Datenbank in Salzburg, betonte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Daraufhin machten sich Ermittler des Landeskriminalamtes daran, den Aufenthaltsort des 21-Jährigen herauszufinden. Er konnte schließlich Donnerstagabend in der Merianstraße in Salzburg-Schallmoos nahe des Salzburger Hauptbahnhofes von Kriminalbeamten festgenommen werden. Der Mann wurde in die Justizanstalt nach Puch-Urstein (Tennengau) gebracht. Die Salzburger Staatsanwaltschaft beantragte für ihn Auslieferungshaft.