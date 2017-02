Maria Plain: Touristische Ausbaupläne

Im Wallfahrtszentrum Maria Plain bei Bergheim (Flachgau) soll jetzt die touristische Infrastruktur verbessert werden. Der Gasthof Maria Plain plant einen Ausbau - unter anderem mit einem alten, wiederaufgebauten Bauernhof.

Unterhalb der über die Grenzen Salzburgs hinaus bekannten Wallfahrtskirche Maria Plain soll bald die touristische Infrastruktur ausgebaut werden - so nennt es zumindest der Bergheimer Bürgermeister Johann Hutzinger (ÖVP). So will Plainwirt Johannes Moßhammer beim Parkplatz ein Gebäude mit Pilgerzimmern und Büroräumlichkeiten errichten. Ganz neu soll dieses Gebäude aber nicht sein - sondern zum Teil aus Bauteilen eines alten Bauernhofs bestehen. Den alten Hof kaufte Wirt Moßhammer in St. Johann im Pongau ließ ihn abbauen.

ORF

Auch ein Hackschnitzelheizwerk für das Haupthaus und die Nebengebäude des Gasthofs Maria Plain ist geplant - es soll unter einer Forststraße entstehen. Zudem soll der Parkplatz neu befestigt und mit Rasengitter versehen werden. Insgesamt 1,4 Millionen Euro sollen investiert werden.

Lange Vorarbeiten - vor allem mit Naturschutz

Die entsprechenden Verfahren seien nach langen Vorarbeiten jetzt in der Zielgerade, sagt der Bergheimer Bürgermeister Hutzinger. Vor allem mit dem Naturschutz habe es enge Abstimmungen gegeben - schließlich ist der größte Teil des Plainbergs Landschaftsschutzgebiet.

Als Ausgleich für die Neubauten muss unter anderem eine Allee aus Mostbirnbäumen neu gepflanzt werden. Die Umwidmungspläne für das Bauvorhaben liegen derzeit in der Gemeinde Bergheim auf und sollen demnächst beschlossen werden.