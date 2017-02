Hakenkreuze in Autos geritzt: Suche nach Täter

Die Polizei in Hallein (Tennengau) sucht derzeit nach einem Täter, der in mindestens zehn Autos Hakenkreuze und „Heil Hitler“ geritzt hat. Der Unbekannte war bisher an zwei Wochenenden aktiv.

Der Täter trieb am vergangenen Wochenende und bereits eine Woche davor im Halleiner Stadtteil Neualm sein Unwesen: Er ritzte in der Umgebung der Sikorastraße mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Hakenkreuze und die Wörter tief in den Autolack von am Straßenrand abgestellten Fahrzeugen.

Immer dieselbe Handschrift

Nach einer ersten Anzeige am vergangenen Wochenende meldeten sich nach und nach immer mehr Geschädigte bei der Polizei. Die Beamten gehen auf Grund der Handschrift davon aus, dass es sich immer um denselben Täter handelte. Weitere Fälle könnten nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Da die Ermittler derzeit Anhaltspunkte zur Identität des Täters haben, bitten sie die Bevölkerung um Hinweise. Der Sachschaden beträgt tausende Euro.

