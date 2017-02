Hitlergruß in Bar: 36-Jähriger angezeigt

Ein 36-jähriger Wiener wird jetzt wegen Wiederbetätigung angezeigt, weil er in einer Bar in der Salzburger Altstadt immer wieder den Arm zum Hitlergruß gehoben und antisemitische Aussagen getätigt haben soll.

Der 36-Jährige war laut Polizei am Mittwoch zwischen 18.00 und 22.00 Uhr in der Bar an der Gstättengasse in der Altstadt unangenehm aufgefallen: Er habe immer wieder den Arm zum Hitlergruß gehoben und antisemitische Sprüche von sich gegeben, sagten die anderen Gäste der Polizei. Einer von ihnen hatte gegen 22.00 Uhr schließlich genug und alarmierte die Exekutive.

Alkoholisierter stritt Vorwürfe ab

Bei seiner Vernehmung stritt der alkoholisierte Wiener alle Vorwürfe ab. Laut Polizei war er ohne Begleiter in dem Lokal. Der 36-Jährige wird jetzt nach Paragraf 3g des NS-Verbotsgesetzes bei der Staatsanwaltschaft angezeigt - die Strafdrohung beträgt hier zwischen einem und zehn Jahren Haft.

