40-Meter-Mühlensilos weichen Wohnsiedlung

Auf dem Areal der ehemaligen Rauchmühle in Salzburg-Lehen werden seit Donnerstag 40 Meter hohe Betonsilos abgerissen. Auf dem Areal sollen eine Siedlung mit 221 Wohnungen sowie Büros und Proberäume entstehen.

Seit Donnerstag sind Abrissbirne und große Bagger bei den riesigen Stahlbetonsilos der ehemaligen Rauchmühle am Werk: „Das Silo war für 12.000 Tonnen Getreide ausgelegt - maßgeblich für die Versorgung des Landes Salzburg“, sagt Eigentümervertreter Bernhard Rauch. „Das ist eine starke Struktur. Die Bagger werden eine Weile zu tun haben, ihn abzutragen.“

Nicht abgerissen wird hingegen die denkmalgeschützte alte Ceconi-Villa auf dem ehemaligen Mühlenareal und auch ein altes, kleineres Silo. Dort werden Büros, Ateliers und Werkstätten eingebaut und sollen Arbeitsplätze für 120 bis 130 Menschen bieten: „Wir werden hier eine Kooperation mit der Stadt Salzburg machen“, sagt Bernhard Ölz, Vorstand des Bauträgers Prisma. „Die Stadt wird einen Teil der alten Gebäude ankaufen und wollen bei uns Coworking und Startup-Unternehmen unterstützen.“

Auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern plant dort die Stadt Salzburg, junge kreative Firmen in den neuen Büros anzusiedeln und den Großteil der Flächen für kulturelle Zwecke zu nutzen, sagt Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ): „Der Bachchor sucht schon seit Langem eine Heimstätte, die seiner Festspielqualität adäquat ist. Es gibt auch offene Proberäume zum Beispiel für die Tanzszene, wie es unserem Kulturleitbild entspricht. Der dritte Aspekt ist auch Kreativwirtschaft.“

Wochenlang werden die Baufirmen mit dem Abriss der Betonsilos beschäftigt sein. Wenn Staub und Schutt verschwunden sind, werden hier 221 Wohungen errichtet: 78 Eigentumswohnungen und 143 geförderte Mietwohnungen. „Die Grünflächen und das Freiraumkonzept sind sehr großzügig“, sagt Salzburg-Wohnbau-Geschäftsführer Roland Wernik. „An dem arbeiten wir schon sehr intensiv. Für die Infrastruktur haben wir ein neues Modell - der Arzt in der Wohnanlage. Das werden wir wieder versuchen umzusetzen. Aber jetzt konzipieren wir einfach die baulichen Massen.“

