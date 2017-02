Mutmaßlicher Seriendieb in Hotel erwischt

Die Rezeptionistin eines Hotels in Obertauern (Pongau/Lungau) hat diese Woche entscheidend zur Festnahme eines mutmaßlichen Seriendiebs und -betrügers beigetragen: Er kam ihr verdächtig vor, deshalb holte sie die Polizei.

Der 38-jährige Pole wollte sich Montagabend mit falscher Identität in das Hotel in Obertauern einmieten. Doch da ihr die Daten des Mannes verdächtig vorkamen, verständigte die Rezeptionistin die Polizei. Mitarbeiter des Hotels hielten den Mann so lange fest, bis die Streife kam.

Aus Hotelzimmern Geld und Uhr entwendet

Die Polizisten konnten dem 38-Jährigen zwei Einbrüche und eine Reihe von Betrügereien nachweisen: So soll er sich in und um Obertauern unter falschen Namen in Hotels eingemietet haben und ohne Bezahlen abgereist sein. In einem Hotel in Untertauern (Pongau) soll er einen Zentralschlüssel entwendet haben und dann aus fünf Zimmern Bargeld und eine wertvolle Uhr gestohlen haben. Diese Uhr trug er auch am Montag bei seiner Festnahmen. Aus einem anderen Hotel soll der 38-Jährige Bargeld aus einer Kassa entwendet haben.

Nach Angaben der Polizei richtete der Mann so rund 12.500 Euro Schaden an. Der größten Teil dieses Geldes überwies er laut Polizei auf sein Konto in Deutschland. Der 38-Jährige wurde verhaftet und in die Justizanstalt in Puch-Urstein gebracht.

