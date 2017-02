Deutlich mehr Umsatz bei Miele

Der Gerätehersteller Miele Österreich mit Sitz in Salzburg und Bürmoos (Flachgau) hat 2016 seinen Umsatz um elf Mio. Euro oder fünf Prozent auf knapp 223 Mio. gesteigert. Medizintechnik von Miele dominiert den Weltmarkt.

Besonders groß fiel das Plus im Werk Bürmoos in Salzburg mit 7,1 Prozent aus, im Vertrieb stieg der Umsatz um knapp 4,5 Prozent, teilt das Unternehmen mit. Angaben über Gewinne oder Verluste macht das Familienunternehmen nicht.

Medizintechnik aus Bürmoos begehrt

Miele baute das Werk in Bürmoos vor wenigen Jahren zum weltweiten Kompetenzzentrum für Medizintechnik aus. Das Unternehmen bietet dabei Komplettlösungen für die gesamte Instrumentenaufbereitung - von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten über Großsterilisatoren für die zentralen Sterilgutversorgungseinrichtungen in Krankenhäusern bis zu Kleinsterilisatoren für den niedergelassenen Arzt - an. Daneben werden im Werk Blenden sowie Verkleidungsteile für Hausgeräte, Körbe sowie Einsätze für Desinfektoren produziert.

Wäschereien für Hotels mit Nachholdbedarf

Im Bereich der Hausgeräte steigerte Miele in Österreich den Umsatz im Vorjahr um 5,2 Prozent. Einen Rückgang verzeichnete das Unternehmen hingegen im Bereich der Wäschereitechnik für Hotels. Hier erwartet sich Miele mit neuen Produkten heuer eine Trendwende.

