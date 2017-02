Vor Kältetod auf Balkon gerettet

Drei Urlauber haben sich in der Nacht auf Donnerstag auf dem Balkon ihrer Ferienwohnung in Kaprun (Pinzgau) ausgesperrt. Sie mussten mehrere Stunden in der Kälte ausharren, bis sie Alarm schlugen.

Die Freiwillige Feuerwehr barg dann die leicht unterkühlten Deutschen mit einer Leiter. Die drei Männer waren kurz nach Mitternacht auf den Balkon gegangen, konnten dann aber wegen eines Defekts in der Tür nicht mehr in die Ferienwohnung zurück. Sie warteten, bis Freunde mit einem Schlüssel kommen würden, was aber nicht der Fall war.

Doch noch Schlüssel aufgetrieben

Da diese Freunde auch telefonisch nicht mehr erreichbar waren, verständigten die Frierenden die Polizei, die wiederum die Feuerwehr holte. Eine einheimische Kontaktperson für die Ferienwohnung sperrte schließlich mit einem Reserveschlüssel auf. Das Trio wurde gerettet.