Lend: Kann Alu-Werk noch gerettet werden?

Am Freitag verlieren auch die letzten 30 Mitarbeiter der Aluminium GmbH in Lend (Pinzgau) ihre Jobs. Vorläufig? Viele Hoffnungen ruhen nun auf einem Tschechen, der als Investor einsteigen will. Es gibt noch Hindernisse.

Das hat Masseverwalter Helmut Hüttinger bei einer Betriebsversammlung bekanntgegeben. Kurz vor Weihnachten ist das Unternehmen, das eine Tochter der Salzburger Aluminium AG (SAG) war, in die Insolvenz geschickt worden. Seither wird nach einem Investor gesucht, der den Betrieb weiterführt.

Kann es doch noch weitergehen?

Am Freitag wird auch das Aluminium-Plattenwerk in

Schwarzach (Pongau) geschlossen. Damit verlieren alle 83 Mitarbeiter der Aluminium Lend GmbH ihre Arbeitsplätze. Die Gießerei in Lend wurde schon vor zwei Wochen geschlossen. Nun warten alle, wie und ob es doch noch weitergehen könnte.

Tscheche möchte einsteigen

Der Rechtsanwalt und Masseverwalter Helmut Hüttinger verhandelt weiter mit einem tschechischen Investor, ob dieser den Betrieb weiterführt. Grundsätzlich sei man sich einig, sagt Hüttinger. Der Investor ist jedoch auf Gebäude und Flächen angewiesen, die der Salzburger Aluminium AG gehören. Und da seien die Verhandlungen, beispielsweise über die Miete, noch nicht abgeschlossen.

Josef Wöhrer, Aufsichtsratschef der SAG, will den traditionsreichen Standort erhalten. Er hat angekündigt, bei einem Einstieg des tschechischen Investors auch einen Anteil der Firma zu übernehmen. Kommende Woche soll die Entscheidung fallen, sagt Masseverwalter Hüttinger.