Autolenker bei Crash getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Dorfgastein (Pongau) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Autofahrer getötet worden. Der Mann stieß mit seinem Wagen an einer Kreuzung bei der Ortseinfahrt mit einem Lieferwagen zusammen.

Passanten befreiten den Autofahrer aus dem Pkw. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lenker des Kleinlasters wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Wie es ihm geht und weitere Details zum Unfallgeschehen sind noch nicht bekannt. Ein Sachverständiger der Staatsanwaltschaft untersuch noch die Unfallstelle.

Link: