Linzer Gasse: Zweiter Teil der Sanierung gestartet

Die Sanierung des oberen Teils der Linzer Gasse in der Salzburger Altstadt hat am Montag begonnen. Bis Juli 2018 sollen alle Leitungen erneuert und Einkaufsstraße neu gepflastert werden.

Am Montag begannen die Vorarbeiten für neue Gas- und Wasserleitungen in der Linzer Gasse - der wichtigsten Geschäftsstraße in der Altstadt rechts der Salzach. Bis November werden hier die Wasser- und Gasleitungen erneuert, auch der Kanal wird saniert. Auch an Fernwärme und Kabel-Internet-Leitungen wird von der Salzburg AG gearbeitet.

Stadt Salzburg/Architekten Wagner und Widmann

Als Abschluss der Sanierung wird dann im kommenden Jahr ein neuer Belag aus Granitsteinplatten gelegt. Das werde für eine völlig neue Atmosphäre in der oberen Linzer Gasse sorgen, ist sich Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS) sicher: „Platzl, Reitsamer-Platz und die Untere Linzer Gasse sind seit ihrer Neugestaltung nicht mehr wiederzuerkennen. Die Leute kommen unglaublich gerne hierher und genießen diese besondere Atmosphäre. Auch die obere Hälfte der Gasse hat dieses Potenzial.“

Behinderungen durch Bauarbeiten

Die Hauszugänge seien während der Arbeiten immer frei, betont Unterkofler. Während der Touristen-Sommersaison im Juli und August ruhe die Baustelle. Die Durchfahrt durch die Linzer Gasse wird zwischen Linzer Gasse und Bergstraße ab 20. Februar gesperrt - Details zu den Sperren finden sich hier.

Die Sanierung des unteren Teils der Linzergasse wurde im Sommer 2014 abgeschlossen - mehr dazu in Untere Linzergasse fertig renoviert (salzburg.ORF.at; 28.7.2014).

