Stadt-Swaps: Parteien „ausreichend“ informiert?

In der Affäre rund um die Übertragung von Swap-Geschäften vom Stadt auf das Land Salzburg im Jahr 2007 gibt es nun Diskussionen, ob Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) die anderen Parteien wirklich „ausreichend“ informiert hat.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) klagte Schaden, Ex-Landesfinanzreferent Othmar Raus (SPÖ) und fünf andere Personen ja wegen Untreue bei der Übertragung der Swaps an. Die Geschäfte seien ohne Gegenleistung übergeben worden, obwohl sie 2007 mit beinahe fünf Millionen Euro im Minus waren.

Schaden: „Alle Fraktionen ausreichend informiert“

In der Anklageschrift zitierte E-Mails nähren den Verdacht, dass die anderen Fraktionen in der Stadtpolitik nicht immer alles über die riskanten Finanzgeschäfte des Magistrats wussten - vor allem nicht über zeitweilige Negativ-Bewertungen in Millionenhöhe.

Bürgermeister Schaden betonte dagegen am Montag, dass die Vorgänge transparent gewesen seien: „Ich musste jedes einzelne Geschäft nachträglich zur Genehmigung vorlegen. Es waren alle Fraktionen immer ausreichend informiert. Da gab’s immer einen Amtsbericht. Aus meiner Erinnerung: Die Amtsberichte - es waren ja mehrere - wurden immer zustimmend zur Kenntnis genommen.“ Mehr dazu in Schaden erwartet Freispruch (salzburg.ORF.at; 6.2.2017).

ÖVP und Bürgerliste sehen das anders

Doch ganz so wie der Bürgermeister sehen er die anderen Parteien nicht: Vizebürgermeister Harald Preuner (ÖVP) spricht von „berechtigten Fragen“, die sich stellen würden. Und die Frage sei zudem, was die Formulierung „ausreichend informiert“ bedeute: „Das ist ein subjektives Empfinden. Man hat natürlich Berichte bekommen. Man hat vielleicht da oder dort nicht in der letzten Vehemenz nachgefragt, weil das alles eben später zur Kenntnis gebracht worden ist. Daher werden wir das schon aufklären müssen - aber wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Und der ist im Moment - so lange das Verfahren noch läuft - einfach nicht gegeben.“

Planungsstadtrat Johann Padutsch von der grünen Bürgerliste wollte zu dem Thema am Montag kein Interview geben. Er sagte nur, er habe nicht das Gefühl, immer alles gewusst zu haben. NEOS und FPÖ im Gemeinderat fordern zumindest die Beurlaubung Heinz Schadens, so lange der Prozess läuft.

