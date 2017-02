Aus Wut auf Politiker mehr als 30 Autos zerstört

Zwischen 30 und 40 Autos hat ein 40-jähriger Mann in der Nacht auf Sonntag beschädigt. Bereits am Nachmittag konnte der Täter von der Polizei aufgespürt werden. Als Motiv gab er an, wütend auf Mitbürger und Politiker zu sein.

Etwa eine Stunde nach Mitternacht verließ der 40-jährige Einheimische sonntagfrüh ein Bierzelt in Kuchl (Tennengau) und machte sich auf den Weg zur Wohnadresse seines Bruder. Dabei begann der alkoholisierte Mann Autokennzeichen mitsamt der Halterung herunterzureißen und zu verbiegen.

Löwenkopf aus Stein auf Motorhaube gesetzt

Danach fing er an, mit einer Nagelfeile den Lack mehrerer Fahrzeuge zu zerkratzen und Holzscheite auf Motorhauben zu werfen. In einem weiteren Fall platzierte er eine Löwenskulptur aus Stein auf der Motorhaube eines Wagens. In seiner mehr als dreistündigen Verwüstungstour beschädigte der Mann außerdem mehrere Wegweiser und Gartenzäune. Auch ein Marterl fiel der Zerstörungswut des Betrunkenen zum Opfer.

Am Sonntag gingen schließlich mehrere Anzeigen bei der Polizei ein. Die Beamten konnten die Taten schnell zuordnen und den 40-jährigen am späten Nachmittag aufspüren.

Wut auf Politiker und Mitmenschen als Motiv

Nach anfänglichem Leugnen gestand der Mann schließlich, dass er zahlreiche Fahrzeuge beschädigt hatte. Er könne sich aber nicht mehr an alle Vorfälle erinnern. Als Motiv gab er an, eine Wut auf Mitbürger und Politiker zu haben. Derzeit laufen die Ermittlungen. Der entstandene Schaden beträgt rund 15.000 Euro. Die Polizei ersucht weitere Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Golling (Tennengau) zu melden.