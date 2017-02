Hunde während Flucht zurückgelassen

Auf der Flucht vor der Polizei hat eine 30-jährige Salzburgerin ihre beiden Hunde in ihrer Wohnung zurückgelassen und mehrere Tage lang nicht gefüttert. Die Beamten fahndeten nach der Frau aufgrund mehrerer Einbrüche.

Die 30-jährige Frau aus der Landeshauptstadt war bereits aufgrund verschiedener Diebstahlsdelikte zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden. Um sich dem Haftantritt zu entziehen, ist sie vor der Polizei geflüchtet.

Die Frau versteckte sich an unterschiedlichen Aufenthaltsorten bei Bekannten. Während ihrer Flucht, ließ sie ihre beiden Hunde an ihrer Meldeadresse zurück. Ohne Futter mussten die Tiere dort tagelang ausharren. Am Sonntag konnte die 30-jährige Salzburgerin schließlich von Schengenfahndern festgenommen werden.

Die beiden Tiere der Flüchtigen, wurden von Polizisten befreit und einem Tierheim übergeben. Dort werden die ausgehungerten Tiere nun versorgt.