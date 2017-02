Ex-Nationalspieler Leitgeb feiert Comeback

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Christoph Leitgeb ist nach eineinhalb Jahren verletzungsbedingter Pause zurück. Am Sonntag konnte er nach mehr als 50 Spielen Pause im 2:0 Testspiel gegen Trondheim, sein Comeback feiern.

Viele hatten den 31-jährigen Red Bull Salzburg Mittelfeldspieler bereits abgeschrieben. Nach einer langwierigen Knieverletzung hatten sich seine Einsatzzeiten während der letzten eineinhalb Jahre auf ein Minimum reduziert. 2015 wurde der damalige Nationalspieler am Meniskus operiert. Mehr als 50 Spiele hat Christoph Leitgeb seither verpasst.

Leitgeb bereitete 2:0 gegen Trondheim vor

Jetzt ist der Nationalspieler unmittelbar vor dem Start in die Frühjahrssaison zurückgekehrt und konnte im Testspiel zwischen Red Bull Salzburg und Rosenborg Trondheim, seine Stärken darlegen. Leitgebs Ideen und seine technischen Fähigkeiten waren es dann auch, die Takumi Minamino in der 76.Minute das 2:0 ermöglichten.

„Natürlich war es nicht einfach, es waren ja doch eineinhalb Jahre“ erklärte Leitgeb nach dem Spiel, „ich habe immer Fortschritte und Rückschritte gemacht, es war nicht leicht. Aber ich habe ein gutes Team gehabt mit dem ich gearbeitet habe, das hat mich aufgebaut, jetzt bin ich froh, dass alles gut ist“.

Auch Rücktritt stand bereits im Raum

Vor einem Jahr hatte Leitgeb während des Trainingslagers in der Türkei auch kurzzeitig an einen Rücktritt gedacht: „Da ging es mir nicht so gut, ich hatte nach einer Minute Training schon Schmerzen, jetzt ist aber alles wieder gut und das ist schön so“, so der 31-Jährige.

Obwohl die Konkurrenz im Mittelfeld noch größer geworden ist, ist der Routinier auf dem Weg zurück in die Meistermannschaft. „Er ist technisch wahrscheinlich unser bester Spieler“ sagt Red Bull Trainer Oscar Garcia, „wir müssen aber auf ihn aufpassen, weil er lange nicht gespielt hat, aber wenn er sein Leistungsniveau erreicht ist er sehr wichtig für uns“.