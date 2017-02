Schaden mit Anwalt: Stellungnahme zu Anklage

Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) und sein Anwalt wollen heute zu den Vorwürfen in der Anklage der Staatsanwaltschaft im Detail Stellung nehmen. Schaden hatte ja bereits betont, dass er sich keiner Schuld bewusst sei.

In der Anklageschrift wirft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Schaden und sechs weiteren Personen Untreue vor - im Zusammenhang mit der Übertragung von Swaps von der Stadt Salzburg auf das Land Salzburg. Diese sechs Zinstauschgeschäfte wurden 2007 übertragen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nach Ansicht der Anklage mit fast fünf Millionen Euro im Minus standen. Zudem sei zwischen Stadt und Land auch kein Geld geflossen, wie es bei einer Übertragung an Banken in einem solchen Fall üblich wäre, schreibt Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic in der 69 Seiten langen Anklageschrift.

ORF/Peter-Paul Hahnl

„Genehmigung für Gemeinderat nicht erkennbar“

Adamovic fragt in der Anklage auch, warum Bürgermeister Schaden die Übertragung der Derivate nicht, wie im Stadtrecht möglich, mit einer Notverordnung und einem Bericht an den Gemeinderat absegnen ließ: „Die statt dessen gewählte Vorgangsweise mittels knapper Erwähnung im Budget-Amtsbericht an den Gemeinderat war jedenfalls atypisch und - anhand der ... Formulierungen - auch nicht für den Gemeinderat als nachträgliche Genehmigung erkennbar“, heißt es dazu in der Anklage. Sie ist mit unzähligen internen Emails gespickt, die eine Vertuschung des Stadt-Land-Geschäftes beweisen sollen.

Bürgermeister Heinz Schaden selbst wies in einem ORF-Salzburg-Interview am Freitag alle Vorwürfe zurück - mehr dazu in Schaden: „Bin mir keiner Schuld bewusst“ (salzburg.ORF.at; 3.2.2017). Bei der Pressekonferenz Montagmittag wollen Schaden und sein Anwalt Walter Müller jetzt genauer auf die einzelnen Vorwürfe in der Anklage eingehen.

