Naturbahnrodeln: Salzburger Doppelweltmeister

Im Doppelsitzer-Wettbewerb der Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft in Vatra Dornei (Rumänien) hat am Samstag der Salzburger Rupert Brüggler seinen zweiten Titel gewonnen. Er setzte sich mit seinem Partner Tobias Angerer durch.

Die Wertungsläufe am Samstag fanden unter sehr schwierigen Bedingungen statt: Dauerregen und relativ milde Temperaturen machten die Rodelbahn weich. Doch der 26-jährigen Brüggler aus Hüttau (Pongau) und sein gleichaltrigen Tiroler Partner Angerer kamen damit gut zurecht: Nach Gold im Teambewerb am Freitag holten sie am Samstag auch Gold im Doppelsitzer.

Chris Walch

„Haben nicht unbedingt mit Gold gerechnet“

„Es war extrem schwer zu fahren“, sagte Angerer nach dem Rennen. „Aber wir hatten das Glück, dass wir als Erste auf die Strecke durften, und das haben wir voll ausgenutzt.“ Für Brüggler war klar: „Wir hatten zwar ein gutes Gefühl – vor allem nach dem Sieg im Teambewerb –, dennoch haben wir eigentlich nicht unbedingt mit Gold gerechnet.“

Beim letzten Weltcup-Rennen in Vatra Dornei fuhren die beiden noch auf Rang zwei. Dieses Mal gab es den Sieg in Rumänien: „Wir wussten, wir sind schnell auf dieser Bahn. Das Material hat perfekt gepasst, und das war zusammen mit der Startnummer wohl der Schlüssel zum Sieg“, so Angerer. Auf dem zweiten Platz landeten die Weltmeister von 2015, Patrick Pigneter und Florian Clara aus Italien.

