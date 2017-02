Geförderte Wohnungen auch auf Gründen Privater

Dass seit 2016 auch private Bauträger Zugang zur Wohnbauförderung haben, wirkt sich jetzt aus: So wird zum Beispiel in Anif (Flachgau) auf einem privaten Grundstück ein geförderter Wohnbau mit 25 Wohnungen errichtet.

Seit April des Vorjahres gewährt das Land auch gewerblichen Bauträgern und Privaten Zugang zur Förderung für geförderte Wohnungen. Obwohl die Höhe der Zuschüsse zwischenzeitlich wieder reduziert wurde, bewegt sie etliche Grundbesitzer dazu, Flächen für den geförderten Wohnbau bereit zu stellen, die normalerweise dafür zu teuer wären.

Anif: Salzburg Wohnbau baut auf Friesacher-Grund

Salzburg-Wohnbau-Geschäftsführer Christian Struber schildert ein aktuelles Beispiel aus Anif: „Markus Friesacher - also der Tankstellen-Friesacher - hat eine Liegenschaft in Anif. Und auf diesem Areal werden wir für ihn 25 Wohnungen in zwei Gebäuden errichten. Er bleibt Grundeigentümer, ihm gehören dann auch die Objekte, die errichtet werden. Wir wickeln das für ihn ab. Er beansprucht in der Finanzierung des Vorhabens natürlich die Wohnbauförderung. Den Rest muss er mit Eigenmitteln selber finanzieren.“

Die Vergabe der neu zu bauenden Wohnungen in Anif sei auch schon geregelt: „Da gibt es eine Vereinbarung mit der Gemeinde Anif, dass ein Haus direkt von der Gemeinde vergeben wird. Und ein Haus wird vom Markus Friesacher vergeben. Der macht das aber nicht selber, sondern über uns“, betont Salzburg-Wohnbau-Geschäftsführer Struber. Der Netto-Mietpreis in diesen neuen Wohnungen soll unter fünf Euro pro Quadratmeter betragen.

