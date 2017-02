Schlangenlinien-„Kolonne“: Alkolenker erwischt

Sonntag in den frühen Morgenstunden haben Polizisten bei Eugendorf (Flachgau) zwei betrunkene Lenker erwischt, die mit zwei Autos hintereinander in Schlangenlinien unterwegs waren. Sie wollten zu einer Jause fahren.

Die beiden Einheimischen - ein 47-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau - waren den Beamten bei einer Schwerpunktkontrolle aufgefallen. Gegen 2.00 Uhr früh waren die beiden nämlich mit ihren Autos in Schlangenlinien von einem Lokal im Eugendorfer Ortszentrum nach Hause unterwegs.

Fahrt zur Jause mit mehr als einem Promille

Sie wollten auf eine Jause fahren, sagten die beiden den Beamten. Ein Alkotest ergab bei dem Mann mehr als ein Promille Alkohol im Blut, die Frau hatte mehr als eineinhalb Promille. Beide sind ihren Führerschein los. Sie werden angezeigt und müssen jetzt mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

