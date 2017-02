Betrunkener wollte mit Skiern vor Polizei fliehen

Samstagabend wollte in Saalbach (Pinzgau) ein betrunkener 22-jähriger Schwede mit den Skiern vor der Polizei flüchten. Ein Beamter konnte ihn aufhalten. Der 22-Jährige war davor schon mit einem Taxilenker in Streit geraten.

Anlass für die Auseinandersetzung war ein Kratzer in der Türe eines Taxis, das vor einer Bar in Saalbach stand. Der 22-Jährige soll ihn mit seinem Skistock verursacht haben. Deshalb gerieten der Schwede und sein ebenfalls alkoholisierter Bruder mit zwei Taxilenkern in Streit.

Bei zwei Fluchtversuchen aufgehalten

Schon da wollte der 22-Jährige mit den Skiern über die Piste flüchten. Die Taxler hielten ihn aber auf und riefen die Polizei. Beim Festhalten schlug der Schwede mit dem Skistock auf einen Taxilenker ein.

Als die Polizisten eintrafen, hatte sich die Lage auf den ersten Blick beruhigt. Beim Befragen der Taxilenker wollte sich der 22-Jährige aber erneut mit den Skiern über die Piste aus dem Staub machen. Ein Polizist lief ihm nach und hielt ihn auf. Bei der Festnahme kam es zu einem Gerangel. Der 22-Jährige hatte einen Kratzer am Hals und ließ sich im Spital behandeln. Er und sein Bruder konnten wegen ihrer Alkoholisierung nicht vernommen werden. Die beiden Schweden werden jetzt auf freiem Fuß angezeigt.