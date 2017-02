Smartphone-App soll Diabetikern helfen

Eine App am Smartphone soll Diabetikern helfen, ihren Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu halten. Sie soll von sich aus vor Über- oder Unterzucker warnen. Das ist das Ziel eines Forschungsprojekts der Fachhochschule Salzburg.

Diabetiker müssen ständig auf ihren Zuckerspiegel aufpassen und nachmessen, ob sie nicht zuviel oder zu wenig Zucker im Blut haben. Doch diese mit tragbaren Geräten gemessenen Werte sind nicht immer richtig. Denn viele der Messgeräte liefren je nach Außentemperatur oder Luftfeuchtigkeit unterschiedliche Ergebnisse.

ORF

Das falle vielen Diabetikern gar nicht auf, sagt Geja Oostingh von der Biomedizinischen Analytik an der Fachhochschule Salzburg. Deshalb arbeitet die Hochschule an einer Handy-App, die hier den Diabetikern helfen soll: „Wenn eine falsche Messung im Smartphone eingetragen wird, wo das Smartphone erkennt ‚Nein, das kann eigentlich gar nicht sein‘, soll die App eine Warnung ausgeben und sagen: Die Temperatur draußen ist zu kalt. Gehen Sie nach drinnen und messen Sie noch einmal.“

Feldversuch in Zusammenarbeit mit Klinik

Zusätzlich soll das Smartphone-Programm auch die Messewerte interpretieren und rechtzeitig warnen, bevor Unter- oder Überzucker auftritt, sagt Simon Ginzinger von der Fachhochschule: „Für uns ist da natürlich extrem wichtig, dass die Menschen den Blutzucker richtig messen, ihr Essen richtig abschätzen und auch ein Gefühl für die Bewegungsabschätzung bekommen.“

Aktuell wird die Smartphone-Diabetiker-App gerade in einem Feldversuch bei der Privatklinik Wehrle-Diakonissen in der Stadt Salzburg getestet. Künftig soll sie dann zusammen mit Therapien an Patienten ausgegeben werden.

Peter-Paul Hahnl, salzburg.ORF.at

