Fünf Verletzte bei Schlägereien in Lokalen

Bei Schlägereien in Lokalen in Obertauern (Pongau/Lungau) und der Stadt Salzburg sind in der Nacht auf Samstag fünf Personen verletzt worden - darunter auch eine Polizistin. Mehrere Beteiligte waren alkoholisiert.

Am Samstag gegen 2.30 Uhr schlug ein 20-jähriger Salzburger eine 19-jährige Bekannte in einem Salzburger Altstadtlokal ins Gesicht. Dabei verletzte er die junge Frau. Als die Polizei den rabiaten Burschen festnehmen wollte, trat dieser einer Polizistin mehrmals gegen den Oberschenkel und verletzte sei. Der 20-Jährige wird jetzt unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Nasenbeinbruch in Kebabimbiss

Bei einer Auseinandersetzung in einem Kebabimbiss in Obertauern erlitt am Samstag gegen 3.30 Uhr ein 21-jähriger Lungauer einen Nasenbeinbruch. Der Betrunkene war mit einem ebenfalls alkoholisierten 49-jährigen Oberösterreicher aneinander geraten. Bei diesem Streit riss der Ältere den jungen Lungauer zu Boden, wobei sich dieser die Nase brach. Die Polizei erstattet Anzeige wegen Körperverletzung.

Ebenfalls zu einer Körperverletzung kam es kurz vor Mitternacht in einer Apres-Ski-Bar in Obertauern: Ein Gast und ein Kellner waren aneinander geraten und hatten sich gegenseitig verletzt. Auch hier wurde Anzeige erstattet.

Tritt mit Skischuh in Genitalien am Dienstag

Bereits am Dienstag hatte es in einer Apres-Ski-Bar in Obertauern eine schwere Körperverletzung gegeben - mehr dazu in Mit Skischuh in Genitalien getreten (salzburg.ORF.at; 1.2.2017)