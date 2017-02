Mehrparteienhaus nach Kellerbrand ohne Strom

Nach einem Kellerbrand Freitagabend haben die meisten Bewohner eines Mehrparteienhauses in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) nicht zu Hause übernachten können. Denn die Stromversorgung und die Heizung waren ausgefallen.

Freiwillige Feuerwehr Neumarkt

Die Ursache für den Stromausfall war ein Brand in einem Kellerabteil des Mehrparteienhauses gegen 19.00 Uhr: Dort hatten Autozubehörteile in einem Holzregal Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar innerhalb weniger Minuten löschen. Allerdings wurde bei dem Feuer die durch das Kellerabteil führende Stromkabeltrasse des Hauses schwer beschädigt.

Für alle Wohnungen lahmgelegt

In weiterer Folge kam es zu einem Kurzschluss in der Stromversorgung des gesamten Hauses, der am Abend nicht mehr schnell behoben werden konnte. Da alle Wohnungen damit ohne Strom und auch ohne Heizung waren, übernachteten laut Polizei die meisten Bewohner auswärts bei Freunden oder Verwandten. Die Ursache für den Brand ist noch unklar - sie wird jetzt untersucht.

Ebenfalls in der Nacht auf Samstag musste ein Hotel in Saalbach (Pinzgau) wegen eines Feuers im Keller geräumt werden - mehr dazu in Brand in Hotelkeller: Fünf Gäste verletzt (salzburg.ORF.at; 4.2.2017).

