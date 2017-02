Alkolenker: Fünf Jahre ohne „Schein“ unterwegs

In der Nacht auf Samstag haben Polizisten in Wals (Flachgau) einen betrunkenen Autofahrer erwischt, dem schon vor fünf Jahren der Führerschein entzogen worden war. Der Mann war nicht der einzige schwer Alkoholisierte am Steuer.

Der unbelehrbare Alkolenker war Beamten der Landesverkehrspolizei bei einer Schwerpunktkontrolle in der Nacht aufgefallen. Der Mann hatte bei einem Alkotest 0,8 Promille. Zudem war die Begutachtungsplakette des Autos bereits im September 2016 abgelaufen. Er wird jetzt wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Ebenfalls in Wals erwischten die Polizisten einen Autofahrer, der sich mit 2,56 Promille Alkohol im Blut ans Steuer gesetzt hatte. Er musste ebenso den Führerschein abgeben wie eine Lenkerin, die in Salzburg-Schallmoos bei einem Alko-Vortest 1,64 Promille hatte, den „echten“ Alkotest dann aber verweigerte. Beide werden angezeigt.

Betrunkener Radler ohne Licht freihändig unterwegs

Auch ein betrunkener Radfahrer, der ohne Beleuchtung freihändig in der Nacht unterwegs war, ging den Verkehrpolizisten ins Netz. Er hatte bei einem Test 1,04 Promille und wird jetzt angezeigt. Zwei weitere Autofahrer bekommen zudem Anzeigen nach dem Führerscheingesetz - sie hatten sich mit 0,5 und 0,78 Promille ans Steuer gesetzt. Insgesamt machte die Verkehrspolizei bei ihrer Schwerpunktkontrolle in der Nacht 127 Alkotests.