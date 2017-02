Brand in Hotelkeller: Fünf Gäste verletzt

Durch einen Brand im Keller eines Hotels in Saalbach (Pinzgau) sind in der Nacht auf Samstag fünf Gäste verletzt worden. Sie dürften eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Das Feuer selbst war rasch gelöscht.

Der Brand brach im Keller des Hotels im Saalbacher Ortszentrum aus: Bei Schweißarbeiten eines Installateurs an dem leckgewordenen Boiler fing die Isolierung Feuer. Der Installateur versuchte noch selbst, die Flammen zu löschen - allerdings vergeblich. Wegen der starken Rauchentwicklung floh er aus dem Keller und schlug kurz nach 22.00 Uhr Alarm. Dichter Rauch breitete sich inzwischen im Hotel aus - deshalb wurden gleich drei Feuerwehren alarmiert: Saalbach, Hinterglemm und Viehhofen.

Gäste und Angestellte flohen aus verrauchtem Hotel

Die 24 Gäste aus Dänemark und die zwei Angestellten des Hotels konnten sich über eine Treppe und einen Balkon in Sicherheit bringen. Das Rote Kreuz musste fünf der Gäste wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital bringen.

80 Feuerwehrleute waren an den Arbeiten beteiligt - die Flammen selbst konnten rasch gelöscht werden. Das Hotel war wegen der Schäden an der Wasser- und Stromversorgung über Nacht nicht bewohnbar. Deshalb wurden die anderen Urlauber in Ersatzquartieren untergebracht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Kellerbrand mit Folgen auch in Neumarkt

