Neue Ausbildung für Pflegeberufe

Die Ausbildung für Pflegehelfer wird in Salzburg auf neue Beine gestellt. Nach einem neuen Pflege-Gesetz ist am Freitag eine neue, dreistufige Ausbildung präsentiert worden. Damit soll das nötige Personal gefunden werden.

Die Pflege ist eine der großen Herausforderungen, weil die Menschen immer älter werden. Die bisherigen Pflegehelfer und -helferinnen heißen in Zukunft Pflegeassistenten und assistentinnen mit einjähriger Ausbildung. Sie sollen vorwiegend in Seniorenheimen und in der Langzeitpflege beschäftigt werden.

ORF

In Akutspitälern werden in Zukunft Patienten vorwiegend von Pflegefachassistenten mit zweijähriger Ausbildung betreut, schildert Margarete Hader, Pflegedirektorin im Landeskrankenhaus. „Da geht es um die Pflege-Standardsituation auf Bettenstationen - die Pflege nach den Aktivitäten des täglichen Lebens, wo Einschränkungen bestehen. Darüber hinaus bekommt der Pflegefachassistent aber viele weitere Kompetenzen. So arbeitet er sehr intensiv in der Diagnostik mit und wird auch Infusionen anhängen dürfen.“

„Breite Ausbildung auf wissenschaftlichem Niveau“

Dazu kommt der gehobene Dienst - diese Mitarbeiter sollen einerseits in der Pflegeplanung eingesetzt werden sowie im Operationssaal und in den Intensivstationen. Hierfür ist eine dreijährige Ausbildung nötig, die mit dem Bachelor endet, sagt Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP).

„Diese Ausbildung soll zum einen eine Pflege auf sehr neuem und wissenschaftlichen Niveau garantieren, andrerseits aber auch mit Assistenz und Fachassistenz die Breite sicherstellen, um für die Zukunft genügend Fachkräfte für die Pflege zu haben. Denn der Bedarf an Pflege wird noch weiter steigen.“

„Sinnstiftender Beruf mit hoher Reputation“

Derzeit gibt es im gesamten Bundesland Salzburg 3.800 Pflegemitarbeiter, im Jahr 2030 werden durch die demographische Entwicklung bereits mehr als 5.000 nötig sein. Die Landeskliniken (SALK) als eine der Ausbildungsstellen werben bereits aktiv um Interessenten, bestätigt die Leiterin des Bildungszentrums an den SALK, Maria Pichler. „Es ist zum einen ein sehr sinnstiftender Beruf, der Verantwortung beinhaltet. Zum anderen bringt er auch hohe Reputation und ein gutes Ansehen in der Bevölkerung.“

ORF

Zudem sei der Pflegeberuf auch finanziell interessant mit einem Einstiegsgehalt von 2.400 Euro brutto als Pflegefachassistent und guten Karriereaussichten.

