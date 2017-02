Biathlon-WM: Salzburg stark vertreten

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Mittwoch das Team für die Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen nominiert, die am 9. Februar beginnt. Von sieben Herren und sechs Damen sind fast die Hälfte aus Salzburg.

Je drei Salzburger und Salzburgerinnen dürfen sich Hoffnungen auf einen Start bei der Heim-WM knapp hinter der Landesgrenze machen. Bei den Herren werden die beiden Saalfeldener Simon Eder und Julian Eberhard aus jetziger Sicht gemeinsam mit Dominik Landertinger und Daniel Mesotitsch das Quartett für die Einzelbewerbe bilden.

Julian Eberhard hat sich in Weltspitze etabliert

Eberhard hat sich in der heurigen Saison mit einem Weltcupsieg und einem weiteren Podestplatz in der Weltspitze etabliert, doch auch der zuletzt erkrankte Simon Eder zählt für den sportlichen Leiter im Skiverband, Markus Gandler, zu den Medaillenkandidaten.

ÖSV

„Beide sind Weltklasse-Athleten, die bei jedem Bewerb zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Und ich bin guter Hoffnung, dass zumindest einem von den beiden bei der WM ein gutes Abschneiden gelingt“, sagt Gandler. Als Ersatzmann steht mit Sven Grossegger ein weiterer Saalfeldener bereit.

Auch drei Salzburgerinnen dürfen hoffen

Bei den Damen hat lediglich die Tirolerin Lisa Hauser einen Fixplatz - Hoffnungen auf einen WM-Start dürfen sich aber auch Katharina Innerhofer, Christina Rieder und Julia Schwaiger machen, sagt Cheftrainer Reinhard Gösweiner.

„Wir müssen jetzt schauen, dass alle fit bleiben - denn vor einer WM kann es auch passieren, dass der eine oder die andere krank wird. So entscheidet man erst kurzfristig, wer dann wirklich welche Wettkämpfe bestreitet.“ Eröffnet wird die WM in Hochfilzen am 9. Februar mit dem Mixed-Team-Bewerb. Insgesamt werden in den beiden Wettkampfwochen rund 150.000 Zuschauer erwartet.

