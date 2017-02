Ungewöhnliche Zeugen in IS-Prozess

Im Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz IS werden am Donnerstag beim Salzburger Landesgericht zwei ungewöhnliche Zeugen befragt: Sie gelten selbst als Terror-Verdächtige.

Die beiden sollen zum Netzwerk der Paris-Attentäter gehören. Von ihnen erhofft man sich Informationen über die in Salzburg angeklagten Asylwerber. Die beiden in Salzburg angeklagten Männer sollen als Kuriere und Kundschafter für den IS gearbeitet haben. Unter anderem wird ihnen vorgeworfen, eine Handy-SIM-Karte mit brisanten Kontaktinformationen weitergegeben zu haben. Darauf sollen sich zum Beispiel Telefonnummern von IS-Terroristen befunden haben.

Die beiden Angeklagten bestreiten das - sie wollen mit dem selbsternannten Islamischen Staat nie etwas zu tun gehabt haben. Um das zu bestätigen, hat einer der Pflichtverteidiger jetzt beantragt, genau jene Terrorverdächtigen zu befragen, denen die Angeklagten angeblich zugearbeitet hatten.

Zeugen sitzen in Frankreich selbst in Haft

Die Zeugen sitzen in Frankreich selbst in Haft. Sie werden am Donnerstag per Video-Konferenz nach Salzburg zugeschaltet, aus Sicherheitsgründen allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Nach der Aussage der ungewöhnlichen Zeugen soll es noch Donnerstagnachmittag ein Urteil geben. Den Angeklagten drohen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung bis zu zehn Jahre Haft.

