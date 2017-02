Kunstwerke aus Eis und Schnee in Gastein

Kunstwerke aus Eis und Schnee begeistern derzeit im Gasteiner Tal (Pongau). Beim Festival „Art on Snow“ beteiligen sich Profis und Amateure, Steinmetze und Schneeschnitzer. Zwölf eiskalte Skulpturen entstehen in dieser Woche.

Bei der Bergstation der Schlossalmbahn Bad Hofgastein in über 2.000 Metern Höhe wurde am Mittwoch intensiv gearbeitet: Der Steinmetz und Schneeschnitzer Daniel Rauch aus dem Oberallgäu versuchte mit Helfern, aus einem klobigen Schneeblock mit dem Spaten einen großen Wassertropfen zu formen: „Wir können es sicher realisieren. Die Frage ist nur: Wie filigran können wir werden? Die Grundskulptur konzipiere ich aber immer so, dass es auf jeden Fall geht. Aber: Je feiner, desto schöner ist es natürlich. Aber da es ist nächsten zwei, drei Tage warm angesagt ist, werden wir diesmal nicht zuviel wagen.“

Bereits fertig ist hingegen eine filigrane Eisskulptur des Gasteiner Künstlers Alex Neumayer, die bei den Skifahrern auf Bewunderung stößt: „Besonders toll finde ich, wie das Licht hineinfällt“, zeigt sich Christian Jäckle aus Karlsruhe beeindruckt. „Interessant ist, wenn man sieht, was aus so einem normalen Schneeball wird. Und wenn man dann zum Beispiel ein Kapelle aus Schnee sieht, dann ist das wunderbar.“

Langwierige, kalte Arbeit

Auf dem Stubnerkogel bei Bad Gastein entstand in 2.300 Metern Höhe die Kapelle des Künstlers und Pistenraupenfahrers Johann Gold. 90 Kubikmeter Schnee waren erforderlich, um den kühlen Sakralbau zu realisieren: „Man muss zuerst einmal den Block aus Maschinenschnee und normalem Schnee herstellen“, schildert Gold. „Dann muss man eine Schalung machen, das hineintreten, fräsen, wässern. Dann kommt die Schalung weg und die richtige Arbeit fängt erst richtig an.“

Das „Art on Snow“-Festival in Gastein läuft die ganze Woche. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Schnee- und Eiskunstwerke auch die vorhergesagten milden Temperaturen gut überstehen.

