Arbeitslosigkeit: Geringer Rückgang im Jänner

Die Arbeitslosigkeit ist in Salzburg im Jänner im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen - wenn auch nur gering. Mit 31. Jänner waren 17.138 Menschen in Salzburg arbeitslos gemeldet - um 248 weniger als im Jänner 2016.

Die eisige Temperaturen im Jänner hatten auf die Arbeitsmarktstatistik nur einen geringen Einfluss: Auch im Bauwesen gab es in Salzburg weniger Arbeitslose - genauso wie in der Warenherstellung oder im Handel. Zudem waren heuer im Jänner auch weniger Menschen in AMS-Schulungen - 2.780, um 159 weniger als im Jänner des Vorjahres.

Überhaupt sei die Entwicklung des Salzburger Arbeitsmarktes schon seit mehr als einem Jahr positiv, sagt Siegfried Steinlecher, Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice AMS: „Die konjunkturelle Entwicklung scheint sich nach wie vor relativ günstig darzustellen.“ So sei auch die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen um beinahe 40 Prozent auf fast 5.000 gestiegen.

1.202 seit mehr als einem Jahr ohne Job

Die größte Herausforderung seien aber nach wie vor Langzeitarbeitlose, also jene Menschen, die länger als ein Jahr ohne Arbeit sind, betont Steinlechner. Ihre Zahl stieg im Jänner beinahe um ein Viertel und steht aktuell bei 1.202 Personen.

Erfreulich dagegen seien die Arbeitslosenzahlen dagegen bei den Unter-25-Jährigen, sagt Steinlechner - da haben mehr als noch im Dezember Arbeit gefunden.

