Mit Skischuh in die Genitalien getreten

Beim Apres-Ski in einem Lokal in Obertauern (Pongau/Lungau) ist Montag ein Streit zwischen betrunkenen Urlaubsgästen eskaliert. Ein unbekannter Täter trat einem Deutschen mit dem Skischuh in die Genitalien.

Die zunächst sehr heftige verbale Auseinandersetzung führte laut Ermittlern zu einer Rempelei. Dann trat der bisher von der Polizei noch nicht ausgeforschte Mann mit seinem Skischuh einem 21-jährigen Deutschen in die Genitalien.

Bevölkerung um Hinweise ersucht

Das Opfer brach zusammen, wurde schwer verletzt und vom Roten Kreuz in die Urologie des Krankenhauses Zell am See (Pinzgau) gebracht. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief bisher negativ. Die Ermittlungen der Polizei gehen weiter. Sie ersucht mögliche Zeugen und die Bevölkerung um Hinweise.