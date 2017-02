Kranke Augen durch Frost und Heizungen

Trockene Kälte, Frost und Heizungsluft können die Augen schädigen und austrocknen. Wechselnde Bedingungen zwischen drinnen und draußen und Trockenheit sorgen dafür, dass Augenärzte alle Hände voll zu tun haben.

Das „trockene Auge“ ist eine häufige Krankheit im Hochwinter. Jeder dritte Patient beim Augenarzt bekommt derzeit diese Diagnose. Das Wetter in den vergangenen Wochen mit Dauerfrost und sehr geringer Luftfeuchtigkeit steigerten die Beschwerden.

ORF

Temperaturunterschiede und Trockenheit

In der Salzburger Augenklinik gibt es einen Ansturm von Patienten, sagt der Facharzt Markus Lenzhofer: „Die Tränenflüssigkeit kann dabei reduziert oder vermehrt gebildet werden. Beides wird bei diesem Krankheitsbild zusammengefasst. Es gibt auch Patienten, die verschwommen sehen. Beim Blinzeln wird es jedoch besser.“ Dazu kommt, dass besonders viel geheizt wird. Wenn man dann noch stundenlang vor dem Computer sitzt, ist das „trockene Auge“ eine große Gefahr.

Es sei denn, man sorgt vor, so Lenzhofer: „Es gibt Tränenersatzstoffe, die keine Konservierungsmittel beinhalten. Die bekommt man rezeptfrei in jeder Apotheke. Man kann auch die Luftfeuchtigkeit in Räumen erhöhen, um die Augen zu schonen.“

In seltenen Fällen drohen Geschwüre

In seltenen Fällen kann sich das „trockene“ Auge zu einer schweren Krankheit bis hin zum Geschwür auf der Hornhaut entwickeln. In den meisten Fällen verschwinden die Beschwerden von selbst, wenn sich das Wetter ändert und wieder mehr Feuchtigkeit in der Luft ist.