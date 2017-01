Glatteis: Ein Drittel mehr Patienten im UKH

Das Glatteis hält die Ärzte im Salzburger Unfallkrankenhaus (UKH) auf Trab. Um ein Drittel mehr Patienten kamen am Dienstag in die Ambulanz, weil sie ausgerutscht waren. Das kann teilweise auch mit schweren Verletzungen enden.

Schon in den vergangenen drei Wochen herrschte im Unfallkrankenhaus Hochbetrieb: Ski - und Snowboardunfälle stehen täglich am Programm. Am Dienstag stieg die Zahl der Patienten dann noch einmal, sagte Primar Josef Obrist. Vor allem ältere Menschen seien vom Glatteis betroffen. „Vorwiegend haben wir Patienten über 70 oder 80 Jahre, die ausgerutscht sind“, sagte Obrist.

Sturzverletzungen nicht harmlos

Die Verletzungen bei Stürzen am Eis seien oft schwerwiegend. Ein hüftgelenksnaher Oberschenkelbruch oder auch ein Oberschenkelhalsbruch sind Verletzungen, „die gerade bei älteren Menschen ein beträchtliches Traum verursachen können“, erklärte der Primar.

Glatteis sorgte auch für Unfälle

Eisregen und Glatteis haben am Dienstag auch für Probleme auf den Straßen gesorgt. Besonders im angrenzenden oberösterreichischen Seengebiet und in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden bis ins Innviertel waren zahlreiche Straßen extrem glatt - mehr dazu in: Zahlreiche Unfälle durch Eisregen (ooe.orf.at; 31.1.2017)