Zimmerbrand: Ursache schwierig zu ermitteln

In der Nacht auf Dienstag ist in Salzburg-Gnigl im Schlafzimmer eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Das Zimmer brannte so stark aus, dass es schwierig sei, die Brandursache überhaupt noch festzustellen. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 22 Uhr entdeckte der 65-jährige Bewohner, dass in seinem Schlafzimmer Feuer ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Berufs - und Freiwilligen Feuerwehr Salzburg brannte das Schlafzimmer bereits lichterloh. Der Hausbewohner brachte sich rechtzeitig in Sicherheit.

FMT-Pictures/MW

Das Schlafzimmer brannte nach Auskunft der Feuerwehr so stark aus, dass es in der Nacht nicht mehr möglich war, die Brandursache zu ermitteln. Die Ursachenforschung wird am Dienstag fortgesetzt.