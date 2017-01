Jeder Zehnte unterschrieb gegen TTIP und CETA

Mehr als 42.000 Salzburger haben gegen die Handelsabkommen TTIP und CETA unterschrieben. Das sind rund zehn Prozent der Wahlberechtigten. Österreichweit waren es rund neun Prozent.

Acht Tage lang hatten die Salzburger Zeit, das Volksbegehren gegen die Handelsabkommen der EU mit den USA und Kanada zu unterschreiben. In 17 Eintragungslokalen in der Stadt Salzburg, sowie in den 118 Gemeindeämtern im gesamten Bundesland konnten die rund 395.000 Salzburger Wahlberechtigen das Volksbegehren unterstützen.

Parlament muss Volksbegehren behandeln

Mit 562.000 österreichweiten Unterschriften muss das Parlament das Volksbegehren nun behandeln. Zahlreiche Organisationen unterstützten das Volksbegehren, weil sie Nachteile des Freihandelsabkommen befürchten - mehr dazu in: Volksbegehren gegen TTIP und CETA startet (salzburg.ORF.at; 23.1.2017)

Der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) appellierte, das Volksbegehren nicht zu unterschreiben - mehr dazu in: TTIP: Schaden-Appell, nicht zu unterschreiben (salzburg.ORF.at; 24.1.2017)