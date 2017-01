Thalgau: Maschinengebäude in Brand

In Thalgau (Flachgau) ist am Vormittag das Maschinengebäude eines Bauernhofes in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Fuschl (Flachgau) und Thalgau sind im Einsatz. Der Brand konnte aber bereits unter Kontrolle gebracht werden.

Der Stall und das Wohnhaus wurde von den Einsatzkräften geschützt, die Flammen griffen nicht über. Für die Einsatzkräfte war aber auch die Zufahrt zum Bauernhof wegen dem vielen Schnee eine Herausforderung, schilderte Einsatzleiter Peter Schmidhuber. Die Feuerwehrmänner mussten lange Leitungen verlegen, um genug Wasser zum Hof zu bringen. An den Maschinen, die im Gebäude gelagert waren, entstand Totalschaden. Die Brandursache muss noch geklärt werden.

Am Hof habe es auch vor ein paar Jahren schon einmal gebrannt - mehr dazu in: Munition im Bauernhof: Großbrand (salzburg.ORF.at; 30.6.2011) Der Bauer musste sich wegen der gefundenen Waffensammlung auch vor Gericht verantworten - mehr dazu in: Waffensammler kommt mit Geldstrafe davon (salzburg.ORF.at; 16.1.2012)