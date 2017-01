Profi-Einbrecher-Brüder vor Gericht

Zwei Brüder aus Bosnien, die gemeinsam Teil einer großer professionellen Diebesbande sein sollen, stehen am Montag vor Gericht. Bei einem Einbruch wollten die beiden sogar rund 1,2 Millionen Euro Beute machen.

Die Staatsanwaltschaft listete die Beute der beiden 33 - und 28 - jährigen Brüder mit rund 350.000 Euro. Bei einem Einbruch in einem Drogeriemarkt beispielsweise ergatterten die Männer 20.000 Euro Bargeld, in einem Sportgeschäft 23.000 Euro oder 200 Stück Markenbekleidung im Wert von mehr als 8.000 Euro in einem anderen Geschäft. So lässt sich die Liste fortführen.

Bei zwei Einbrüchen gescheitert

Ihre reichste Beute wollten die gebürtigen Bosnier aber in einem Antiquitätengeschäft in der Salzburger Altstadt machen. Dort war Schmuck im Wert von 1,2 Millionen Euro gelagert. Bei diesem Einbruch scheiterten die beiden Männer. Ebenso bei einem Einbruch in ein Trauring-Geschäft, wo sie Beute im Wert von mehr als 60.000 Euro gemacht hätten.

Wegfahrsperren mit Spezialsendern überlistet

Bei Autodiebstählen soll das Duo allerdings professioneller vorgegangen sein. Sie benutzten einen Spezialsender, um die Wegfahrsperre der Autos zu überlisten. Mindestens fünf Diebstähle legt ihnen die Staatsanwaltschaft zu Last.

Die Brüder sollen etwa sechs Monate lang in Stadt und Land Salzburg aktiv gewesen sein. Ihre ersten Diebstähle sollen sie im November 2015 begangen haben.