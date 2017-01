Autoabsturz: Salzburgerin in Italien getötet

Eine 47-jährige Salzburgerin ist Samstagnachmittag bei einem Autounfall nahe Tarvis (Italien) getötet worden. Das Auto stürzte über einen sechs Meter tiefen Abgrund. Ihr Mann, der am Steuer gesessen ist, wurde verletzt.

Das Ehepaar war in der friaulischen Gemeinde Malborghetto, südlich von Tarvis unterwegs. Die Frau saß neben ihrem Mann, der den Peugeot 2008 gelenkt hat. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte das Auto in einen sechs Meter tiefen Abgrund und landete in einem Bach.

Frau war sofort tot, Ehemann wurde verletzt

Die Frau war sofort tot. Ihr Mann wurde aus dem Fahrzeug geborgen und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Udine geflogen. Sein Zustand war aber nicht kritisch. Zur Ursache des Unglücks wird noch ermittelt.