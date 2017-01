Reisebus brennt am Walserberg völlig aus

Sonntagfrüh ist am Grenzübergang Walserberg (Flachgau) ein Reisebus aus Mazedonien völlig ausgebrannt. Die 51 Insassen blieben unverletzt. Der Brand beschädigte aber die Kontrollstelle der Deutschen Bundespolizei.

Gegen 5.00 Uhr früh fuhr der 53-jährige Mazedonier mit seinem Reisebus zur Grenzkontrolle am Walserberg. Schon beim Anhalten des Fahrzeuges bemerkten die Beamten Funkenflug im Bereich der Heckklappe, wo sich auch der Motor befindet. Daraufhin wollten die Beamten die Heckklappe öffnen, es kam dabei aber sofort zur Flammenbildung. Schnell brachten die Beamten die 51 Fahrgäste aus dem Bus, bevor dieser in Vollbrand stand.

Die Feuerwehren Marzoll, Bad Reichenhall und Piding (Bayern) waren mit insgesamt 45 Mann am Walserberg. Eine halbe Stunde dauerte es, bis der Brand gelöscht werden konnte. Aber es mussten Nachlöscharbeiten durchgeführt werden, weil die Glutnester immer wieder aufgelodert sind.

Löschwasser gefror auf Fahrbahn

Wegen der tiefen Temperaturen gefror außerdem das Löschwasser und der Löschschaum auf der Fahrbahn. Die Autobahnmeisterei versuchte so schnell es geht die Befahrbarkeit wiederherzustellen, jedoch musste dazu auch der kontaminierte Löschschaum durch ein Spezialunternehmen aus Wasserburg aufgenommen und entsorgt werden. Die Fahrbahn der Autobahn war während des Einsatzes nicht beeinträchtigt. Die Bundespolizei kontrollierte in der Zwischenzeit nicht. Es kam zu keinem Stau am Grenzübergang.

Schaden liegt bei rund 100.000 Euro

Die Fahrgäste aus Mazedonien waren auf dem Weg nach Dortmund. Sie wurden bei der Kontrollstelle erstversorgt und warten zur Stunde noch auf einen Ersatzbus. Der Reisebus brannte, abgesehen von den Gepäckfächern unter dem Fahrgastbereich, völlig aus. Am Reisebus entstand ein Totalschaden in der Höhe von zirka 100.000 Euro. Schäden entstanden auch an einem Container der Kontrollkräfte sowie am Straßenbelag, deren Höhe sich derzeit noch nicht beziffern lassen.

