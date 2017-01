Simonischek: „Überrascht wie gut das tut“

Aufregende Zeiten für Ex-Jedermann Peter Simonischek: der Film „Toni Erdmann“, indem er die Hauptrolle spielt, bekam viele Preise und ist sogar Oscar-nominiert. Simonischek will sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen.

Peter Simonischek ist momentan bei der Mozartwoche in Salzburg im Einsatz. Gemeinsam mit dem Ensemble FRANUI gestaltete er einen musikalisch- literarischen Abend. Und ihm wird nicht langweilig. „Toni Erdmann“ wurde bereits zum Besten Europäischen Film der Jahres 2016 gekürt. Auch Peter Simonischek und Sandra Hüller wurden als Beste Darsteller bereits mit Preisen ausgezeichnet. Er will sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Es sei aber schon „ein ganz gutes Gefühl, wenn der eigene Name in dem Kuvert steht.“

Schräger Humor mit Riesenerfolg

Mit dem riesigen Erfolg von „Toni Erdmann“ bei Publikum und Presse hat Peter Simonischek nicht gerechnet: „Ich meine wir haben schon beigetragen dazu. Wenn man einen Lotto-Sechser will, muss man ein Los kaufen. Das haben wir, in dem wir einen guten Film gemacht haben und was weiter ist, ist Glück.“

ORF

Entscheidung Ende Februar

Die Oscar-Verleihung findet am 26. Februar statt. Falls es für „Toni Erdmann“ klappen sollte, dann „freue ich mich einfach“, sagte der ehemalige Jedermann. Falls es aber nicht klappt, dann hofft Simonischek, dass er „sich freut, dass wir soweit gekommen sind.“