Zwei Eisläufer auf Trumer Seen eingebrochen

Am Samstag sind auf dem Obertrumer See und dem Mattsee (Flachgau) zwei Eisläufer eingebrochen. Auf den Trumer Seen gibt es bereits offene Eisflächen, deswegen mahnen die Einsatzkräfte zur besonderen Vorsicht.

Kurz vor elf Uhr war ein 54-jähriger Eisläufer aus Salzburg in der Mitte des Mattsees unterwegs. Der Salzburger stürzte in ein Eisloch von zirka zehn Zentimeter und fiel in das eiskalte Wasser. Er konnte sich selbstständig auf die Eisfläche und auch ans Ufer retten. Der gut trainierte Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Auch am Obertrumer See brach ein Eisläufer ein.

Landespolizeidirektion Salzburg

Eisfläche teilweise offen

Der Mattsee trägt derzeit eine Eisdecke von teilweise zirka 20 Zentimeter, die jedoch im Bereich von Quellen und dergleichen teilweise noch offen ist. Die offene Stelle am Mattsee wurde von den Einsatzkräften bereits abgesperrt, trotzdem mahnen Polizei und Feuerwehr zur Vorsicht.