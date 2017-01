Heuer keine Grippewelle in Salzburg

Die große Grippewelle hat Salzburg bislang nicht erreicht. Zwar haben die Krankmeldungen wegen Influenza heuer früher als üblich begonnen, einen großen Anstieg der Erkrankungen gab es aber nicht.

Gerade einmal 60 Krankmeldung wegen echter Grippe registrierte die Salzburger Gebietskrankenkasse. Dazu kommen noch einmal über 500 kranke Dienstnehmer wegen grippaler Infekte. Die Tendenz ist im Vergleich der letzten Wochen gleichbleibend. Heuer ist die Influenza schon besonders früh nach Salzburg gekommen, nämlich in den Weihnachtsferien - mehr dazu in: Grippewelle bereits in Salzburg angekommen (salzburg.ORF.at; 27.12.2016)

Experten rechnen nicht mehr mit Grippewelle

Der große Anstieg der Erkrankungen ist aber bisher ausgeblieben. Das dürfte auch so bleiben, sagte Peter Grüner, Chefarzt der Salzburger Gebietskrankenkasse. „Bei Epidemien ist natürlich nie jemand ein echter Prophet, man kann davon überrascht werden. Aber ich rechne mit, dass jetzt die ganzen Krankenstandszahlen eigentlich noch weiter zurückgehen.“

APA/dpa/Karl-Josef Hildebrand

Höhepunkt der Influenza österreichweit vorbei

Normalerweise verläuft die Grippewelle zwischen Mitte Jänner und Ende Februar in Österreich von Osten nach Westen. Doch heuer ist in Wien der Höhepunkt schon früher als üblich gewesen - nämlich in den vergangenen zwei Wochen. Die Erkrankungen flauen dort schon wieder ab. Damit dürften mit den Wiener Semester-Urlaubern ab 4. Februar auch weniger Viren nach Salzburg kommen. Darauf hofft man zumindest in der Salzburger Gebietskrankenkasse.