Werfenweng sucht Tourismusdirektor

Werfenweng (Pongau) sucht einen neuen Tourismusdirektor. Nach nur eineinhalb Jahren ist Direktorin Alexandra Hosp nach Zell am See (Pinzgau) gewechselt. Für die Nachfolge gibt es 40 Bewerber. Am 6. Februar soll entschieden werden.

Werfenweng gilt als Vorzeigeort für sanfte Mobilität und „nachhaltigen“ Tourismus. Bürgermeister Peter Brandauer (ÖVP) hat diese Entwicklung wesentlich mitgeprägt. Von 2003 bis 2015 war er Obmann und Geschäftsführer des Tourismusverbandes in Personalunion. Dann hat ihn Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) aufgefordert, etwas kürzer zu treten.

Hosp aus 46 ausgewählt

So wurde die Tourismusmanagerin Alexandra Hosp nach Werfenweng geholt. Sie hatte zuvor in Gmunden und Hallein (Tennengau) gearbeitet und wurde unter 46 Bewerbern ausgesucht. Nun ist sie nach eineinhalb Jahren gekündigt und ist in den Tourismusverband Zell am See als Managerin gewechselt.

Gerald Lehner

In Werfenweng haben sich mittlerweile wieder 40 Kandidaten beworben. Drei kamen in die Endauswahl und werden sich am 6. Februar vor dem Ausschuss des Tourismusverbandes präsentieren. Bürgermeister Peter Brandauer, der schon seit 28 Jahren im Amt ist, wird dabei an führender Stelle mitentscheiden.

Klare Kriterien

Als einst mit 28 Lebensjahren jüngster Bürgermeister im Land Salzburg, ist Brandauer noch immer Obmann des Tourismusverbandes Werfenweng. Anforderungsprofil für die Nachfolge von Alexandra Hosp sind laut Ausschreibung auch eine positive Einstellung zu nachhaltiger Entwicklung und Umweltfreundlichkeit, Verhandlungsstärke und Flexibilität.