Oldtimer mit Vollgas auf dem Eis

Bei der Ice Trophy in Altenmarkt (Pongau) nutzen Motorsportfanatiker mit ihren Oldtimern die tolle Schneelage und das perfekte Wetter für rasante Kurvenfahrten und das Driften. Donnerstag war Training für die Eisrennen - darunter zwei Bewerbe über mehrere Stunden.

Der gemeinsame Nenner der Teilnehmer ist die Leidenschaft für Autos aus den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren. Sehr hohe Geschwindigkeiten sind in Altenmarkt eher eine Nebensache.

ORF

„Der soll fahren und nicht im Museum stehen“

Lust am Basteln und der Fahrspaß zählen am meisten, sagt Hanno Stefernek, der einen Opel Kadett C steuert: „Super, spitzenmäßig, Wetter, Schnee. Was gibt es besser als Driften? So ein Schmuckstück ist gut für den kalten Winter, wurde als Rallyewagen dafür gemacht. Darum soll es auch draußen fahren und nicht im Museum stehen.“

Nico Wacker düst in einem Lada Shiguli auf der eisigen Winterpiste: „Was gibt es Schöneres, als in Altenmarkt so mit dem Auto zu fahren. Alles perfekt.“

Vier- und Sechs-Stunden-Rennen

Neben Gleichmäßigkeitsprüfungen stehen in Altenmarkt ein Vier- und ein Sechs-Stunden-Rennen mit Fahrerwechsel auf dem Programm; Eis und Schnee inklusive. Alexander Herzl fährt einen BMW 2002: „Wir haben blankes Spiegeleis. Es wird jeden Abend aufgespritzt, und auch mit den Spikes hat man kaum einen Grip.“

Los geht es in Altenmarkt am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils in der Früh. Am Start sind rund 70 Autos.